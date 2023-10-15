Как увеличить глаза с помощью макияжа: инструкция

С помощью макияжа можно сделать все: изменить форму лица, подчеркнуть свои особенности, выделить взгляд и полностью изменить свой образ. Сделать большие и выразительные глаза можно, если воспользоваться несколькими советами.

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«Рамблер» рассказывает, как сделать открытый и распахнутый взгляд с помощью макияжа.

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С помощью косметики можно скорректировать любую форму глаза — нависшее веко, опущенные вниз внешние уголки, выпуклые глаза.

Сделать взгляд более кукольным и распахнутым можно с помощью одной палетки теней и светлого каяла. Поэтапно это можно сделать так:

Увлажните веки. Чтобы не подчеркнуть шелушения и избежать проблем с нанесением теней, стоит нанести крем на кожу под глазами. Нанесите праймер или консилер на веки, припудрите его. Такая основа продлит стойкость макияжа на весь день. Светлыми блестящими тенями выделите внутренний уголок глаза. Шиммерные тени чуть темнее расположите по центру века. Самые темные тени с сиянием нанесите на внешний угол глаза и растушуйте. Если у вас нависшее веко, то попробуйте прорисовать складку чуть выше естественной, это поможет увеличить глаза. На нижнее веко нанесите светлые тени, чуть ближе к внешнему уголку глаза добавьте тени темнее. Не забудьте оттушевать тени вниз — это добавит взгляду распахнутости. Подчеркните нижнюю слизистую глаза кремовым карандашом. Белый лучше не использовать: он выглядит слишком ярко. Прокрасьте ресницы от корней подкручивающими движениями. Обязательно уберите осыпавшиеся тени из области под глазами пушистой кисточкой. Добавьте под глаза еще консилера, растушуйте его и припудрите.

Ошибки в макияже глаз