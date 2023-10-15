Как увеличить глаза с помощью макияжа: инструкция
С помощью макияжа можно сделать все: изменить форму лица, подчеркнуть свои особенности, выделить взгляд и полностью изменить свой образ. Сделать большие и выразительные глаза можно, если воспользоваться несколькими советами.
«Рамблер» рассказывает, как сделать открытый и распахнутый взгляд с помощью макияжа.
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С помощью косметики можно скорректировать любую форму глаза — нависшее веко, опущенные вниз внешние уголки, выпуклые глаза.
Сделать взгляд более кукольным и распахнутым можно с помощью одной палетки теней и светлого каяла. Поэтапно это можно сделать так:
- Увлажните веки. Чтобы не подчеркнуть шелушения и избежать проблем с нанесением теней, стоит нанести крем на кожу под глазами.
- Нанесите праймер или консилер на веки, припудрите его. Такая основа продлит стойкость макияжа на весь день.
- Светлыми блестящими тенями выделите внутренний уголок глаза.
- Шиммерные тени чуть темнее расположите по центру века.
- Самые темные тени с сиянием нанесите на внешний угол глаза и растушуйте.
- Если у вас нависшее веко, то попробуйте прорисовать складку чуть выше естественной, это поможет увеличить глаза.
- На нижнее веко нанесите светлые тени, чуть ближе к внешнему уголку глаза добавьте тени темнее.
- Не забудьте оттушевать тени вниз — это добавит взгляду распахнутости.
- Подчеркните нижнюю слизистую глаза кремовым карандашом. Белый лучше не использовать: он выглядит слишком ярко.
- Прокрасьте ресницы от корней подкручивающими движениями.
- Обязательно уберите осыпавшиеся тени из области под глазами пушистой кисточкой.
- Добавьте под глаза еще консилера, растушуйте его и припудрите.
Ошибки в макияже глаз
- Черный карандаш на водной линии. Если нанести каял на нижнюю слизистую, то глаз визуально будет выглядеть меньше.
- Делать смоки-айс. Темные тени на всем веке не увеличат глаза, а наоборот, уменьшат их. Без правильной тушевки такие глаза будут выглядеть уставшими и маленькими.
- Перламутровые тени под бровью. Если вы нанесете блестящие тени прямо на орбитальную косточку, то это будет выглядеть неестественно.
- Стрелка во внутреннем уголке глаза. Сейчас в тренде “лисий взгляд”, однако, если вы хотите увеличить глаза, то такой прием только вытянет их.
- Не прокрашивать нижние ресницы. Основной прием, увеличивающий глаза, это густые ресницы. Многие женщины не прокрашивают ресницы на нижнем веке, из-за этого макияж выглядит незаконченным.
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