Ринопластика и филлеры: преимущества и недостатки каждой процедуры

Пластический хирург Иляна Гончарова составила для WomanHit.ru подробный бьюти-гид для тех, кто хочет изменить форму носа.

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Ринопластика — одна из самых популярных среди всех косметических процедур. Она позволяет не только изменить форму и размер носа, сделав черты лица более правильными и привлекательными, но и решить некоторые проблемы со здоровьем, например, исправить искривленную носовую перегородку или устранить последствия травмы носа.

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Широко распространены два варианта изменения формы и объема носа — хирургическая и нехирургическая ринопластика.

Нехирургическая ринопластика — это косметическая процедура, которая позволяет временно скорректировать форму носа при помощи дермальных наполнителей (филлеров). По сравнению с хирургической ринопластикой, коррекция филлерами имеет свои преимущества и ограничения. К ограничениям можно отнести временный характер результата коррекции (он сохраняется на срок до 6 месяцев, после чего требуется проведение повторной процедуры). Кроме того, нехирургическая ринопластика не позволяет уменьшить размеры носа. При помощи филлеров можно добавить объем (например, увеличить кончик носа), сгладить неровности (например, замаскировать горбинку носа или заполнить небольшие впадинки на спинке). Нехирургическая ринопластика не устраняет функциональные проблемы с дыханием.

Ринопластика при помощи филлеров лучше всего подходит, если требуется незначительная коррекция формы и объема носа в тех случаях, когда пациенту не показана операция. Сама процедура коррекции занимает около часа, в течение первых суток после процедуры пациент может ощущать покраснение и небольшую отечность, которые, как правило, не доставляют большого беспокойства.

Для кардинальных и долговременных изменений формы или объема носа лучше всего подходит традиционная хирургическая ринопластика. Кроме решения эстетических задач, хирургическая ринопластика позволяет восстановить в полном объеме функции дыхания, нарушенные в результате травм, заболеваний и т. д., разблокировать носовые ходы, заблокированные искривленной носовой перегородкой, исправить врожденные аномалии носа.

Ринопластика позволяет скорректировать форму и объем коника носа, ширину и форму спинки носа, форму ноздрей, избавиться от заметной горбинки или, наоборот, впадины на переносице, сбалансировать размер носа относительно остальных черт лица.