Истории женщин, которые выбрали косметологов «на дому».

Я больше 20 лет в профессии. Врач, работающий на дому, не значит плохой. Доктор может принимать у себя по разным причинам — например, в свободное время от работы в клинике — встречаться в арендованном кабинете либо в квартире с хорошо знакомыми пациентами. Неважно, куда обратился пациент к врачу — на дом или в клинику. В любом случае человек всегда должен понимать, насколько компетентен косметолог.



— Приходя в кабинет косметолога, никогда не надо сразу же соглашаться на процедуру. Первая консультация — ознакомительная. Врач собирает анамнез, расспрашивает о пожеланиях, интересуется, были ли раньше у вас какие-то процедуры, — и если да, то какими препаратами они сделаны. При этом все показания доктор записывает в медицинскую карту.



— Вы тоже смело можете задавать вопросы, в том числе о стаже работы доктора, его дипломах и сертификатах. Если есть сомнения, сфотографируйте документы и проверьте их подлинность дома — проверить документ можно через запрос в Рособрнадзор или через их онлайн-сервис.



— Выслушайте специалиста, а затем дома подробнее изучите вопрос, посмотрев информацию в открытых источниках. Обязательно обратите внимание на всевозможные осложнения, которые могут быть после процедуры.



— После этого на повторной консультации или на приеме перед процедурой задайте врачу вопросы, которые вас пугают, например, о тех же осложнениях. Обращайте внимание на то, что говорит врач — если он просто хочет заработать денег, он, скорее всего, успокоит вас и начнет процедуру. Бегите от такого специалиста, ведь он может в любой момент пропасть, если пойдет что-то не так после манипуляции. Грамотный доктор проинформирует о рисках, никогда не бросит и будет разрешать ситуации любой сложности.



— Ну и главный совет: выбирайте врача все-таки по рекомендациям. Я, например, ни разу не давала рекламу в интернете. Новые клиенты приходят ко мне от своих знакомых, оценивая результат моей работы.