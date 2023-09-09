Как сделать лицо более худым при помощи макияжа

Эти советы и техники помогут сделать овал чётче, а черты — выразительнее.

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«Каждая женщина прекрасна в своей уникальности. Это так, но лично я с пониманием отношусь к тому, что девушки стремятся как-то себя улучшить. Например, сделать лицо более худым. Конечно, нужно комплексно работать над собой и начинать не снаружи, а изнутри. Однако, когда есть способ что-то изменить прямо здесь и сейчас, почему бы им не воспользоваться? Особенно если это позволит поднять настроение», — Алим Сакалов, селебрити-визажист.

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Лишний вес практически всегда отражается на лице: овал теряет чёткость, черты «плывут». Но тут я хочу отметить один важный момент — сейчас мы будем говорить не про макияж исключительно для полных женщин. Отсутствие лишнего веса не гарантирует наличие чётко очерченных скул и впалых щёк. Поэтому тема «как похудеть в лице при помощи макияжа» будет полезна многим девушкам. Это про техники коррекции. Если вам хочется сделать лицо более скульптурным, они для вас.

Начинаем с ухода

У обладательниц полных лиц часто снижен тургор кожи, поэтому уход должен быть тщательным и войти в привычку. Массаж лица — один из способов простимулировать выработку коллагена и эластина – веществ, отвечающих за эластичность и упругость кожи. Это важно для сохранения чёткого овала лица, особенно нижней трети.

Формула идеальной кожи: качественная косметика плюс правильно подобранный уход.

Очищение должно быть мягким. Кожу нельзя растягивать и умывать «до скрипа». Самые эффективные средства:

гидрофильное масло – бережно очищает, оставляя кожу увлажнённой;

миццелярная вода – для демакияжа век (очищает в секунду, даже от водостойкой косметики). Мнение, что миццелярную воду не нужно снимать, ошибочно. Смываем обязательно;

тоники и тонеры (корейский аналог тоников, с дозатором для распыления) стирают остатки макияжа и приводят PH в норму.

Также используем качественные патчи для кожи вокруг глаз. Они убирают отёчность и увлажняют. Лицо тоже нуждается в дополнительных манипуляциях. Это могут быть увлажняющие маски для лица. Удобнее всего тканевые, но формат непринципиален. Помните, что качественная увлажнённая кожа — это хороший тургор.

Чтобы наша кожа была эластичной и упругой, важно также правильно подбирать крема. Увлажняющий днём, питательный на ночь. В компонентах хорошо работают пептиды, гиалуроновая кислота, коллаген и эластин.

Макияж для полных лиц

Безупречный тон кожи

Чтобы сделать лицо визуально более худым, идеальный тон просто необходим. Как его добиться? Здесь у нас будет две опции: база и тональное средство.

1. База под макияж. Я рекомендую сиреневую базу – светоотражающая, с еле заметным оттенком сирени. Это настоящий мастхэв. Она, словно фотошоп, сотрёт следы усталости и тусклую кожу превратит в сияющую.

2. Тональное средство. Для моделирования лица нужен ровный тон кожи без нюансов. Лёгкое средство с этим не справится. Макияж будет выглядеть грязно, а черты лица – карикатурно. Плотность средства должна быть от средней до высокой, лучше с пометкой «лифтинг».

Для сухой и нормальной кожи допустим влажный финиш. Да комбинированной и жирной — только матовый. Оттенок средства не должен отличаться от цвета кожи, иначе будет эффект маски. Лучшее место для его подбора – декольте.

Наносить тон я рекомендую влажным спонжем. Делать это нужно лёгкими похлопывающими движениями, как бы вбивая средство в кожу. Важно тщательно проработать все зоны, максимально близко к корням волос.

Подходящая форма бровей

Брови нужной формы способны сделать лицо стройнее. Более того, порой этого достаточно, чтобы нравиться себе в зеркале и не думать о том, как же похудеть в лице.

При полноте обычно подходят длинные брови средней ширины. Я настоятельно рекомендую обратиться к специалисту. При построении брови нужно учитывать индивидуальные особенности и черты лица.

Скульптурирование

Коррекцию лица (да и весь макияж) необходимо делать строго у окна. Пока вы учитесь, необходимо естественное освещение. Когда движения дойдут до автоматизма, это перестанет играть ключевую роль.

Каковы же принципы скульптурирования? Всё, что нужно сузить (сделать менее заметным), мы затемняем. Косметика для контуринга должна быть на три тона темнее и насыщеннее тонального средства.

При светлой коже берём скульпторы серого или оливкового оттенков. При загорелой или с жёлтым подтоном – бронзеры (с эффектом загара, имеющие оранжевый и тёплый коричневый подтон).

Для нанесения сухих бронзеров/скульпторов рекомендую кисти из натуральной козы. При аллергии – нейлон или имитацию (синтетический ворс, сделанный под натуральный).

Какие участки и как прорабатываем?

Если у вас широкий лоб, нужно затемнить височную зону. То есть мы проходимся скульптором по боковым частям и таким образом визуально сужаем эту зону.

Теперь мы переходим к овалу лица, щекам и подбородку. Полное лицо не имеет острых углов. Их нам и нужно создать при помощи макияжа. Для этого обратимся к геометрии. Производим следующие манипуляции.

1. Наносим консилер под глаза и на зону между бровями (в форме перевёрнутого треугольника).

2. Создаём эффект «срезанных щёк» а-ля Ким Кардашьян. Используя скульпторы/бронзеры, размечаем два треугольника, идущих от периферии лица к центру. Получается широкая коррекция, которая идёт на сужение. Вершины (точки, с которых начинается построение) обозначим буквами ABC:

А – верх скулы,

В – верхняя челюсть,

С – уголки губ.

Такая коррекция добавит недостающие углы форме и создаст рельеф. Лицо станет максимально выразительным за счёт активных скул.

Теперь переходим к подбородку. Округлая или классическая его форма не требует коррекции. При наличии лишних объёмов в этой зоне (второй подбородок) важно не переборщить. Коррекция не должна быть заметной. Достаточно проработать проблемную зону пудрой на два тона темнее тонального средства. Делать это нужно лёгкими касаниями из стороны в сторону, используя пушистую кисть. Для более явного эффекта движения должны быть полирующими.

Оттенки, которые мы выбираем: nude, полупрозрачные, естественные. Важно избегать всего яркого и кричащего. Внешний вид должен быть максимально натуральным. Также не берём тёмных и стойких помад.