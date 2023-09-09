Косметолог назвала альтернативы инъекциям красоты

На сегодняшний день уколы красоты являются достаточно популярной процедурой, однако она подходит не всем. Об альтернативных методах поддержания кожи лица в тонусе "Аргументам и Фактам" рассказала дерматолог, косметолог Роза Герлиани.

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Одним из оптимальных вариантов является лазерное омоложение. Как объяснила специалист, в данном случае излучаются узкие лучи света, за счет чего создаются микроскопические "колонки" повреждения в коже. Во время проведения процедуры оказывается воздействие на глубокие слои кожи, и никакие открытые раны не образуются.

"Это стимулирует естественную регенерацию и рост коллагена, улучшает текстуру, уменьшает морщины и пигментацию. После заживления кожа становится более подтянутой, выравнивается ее рельеф и цвет", – рассказала косметолог.

Во-вторых, существует радиочастотная терапия, которая основана на благоприятном воздействии нагревающей глубокие слои кожи радиоволны. Тепло стимулирует сокращение коллагеновых волокон и способствует их созреванию. В результате кожа становится более подтянутой, морщины уменьшаются, лицо приобретает более молодой и свежий вид.

В качестве других альтернатив дерматолог назвала ультразвуковой пилинг, микротоковую терапию и дермабразию с алмазной насадкой.

Перед проведением любой из вышеперечисленных процедур следует проконсультироваться с косметологом либо врачом-дерматологом, предупредила Роза Герлиани. Он оценит тип кожи и определит наилучший вариант для достижения поставленной цели, резюмировала эксперт.