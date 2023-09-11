Девушка сделала операцию по уменьшению груди и рассказала о причинах

Девушка из США, уменьшившая грудь, рассказала о причинах, толкнувших ее на операцию Об этом пишет Daily Star.

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Амба Роуз с юношества страдала из-за слишком большого размера груди. Эта физическая особенность доставляла ей настоящий дискомфорт: из-за груди у нее начались проблемы со спиной, и она не могла заниматься бегом. Кроме того, ее большой размер постоянно привлекал внимание, и мужчины постоянно таращились на нее.

Все это заставило Роуз сделать операцию по уменьшению груди. Спустя шесть с половиной недель после процедуры, девушка показала подписчикам в TikTok фото до и после в одном и том же топе. Роуз осталась очень довольна результатом.

«Семь лет, сутулость и проблемы с плечами. Все это приносило много боли. Мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к новому телу, но через шесть недель после операции я наконец-то чувствую себя собой», — рассказала она.