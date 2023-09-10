Новый тренд осени — маникюр Дуа Липы «кокосовое молоко»,

В сладком меню нейл-арта еще одна модная позиция. Мы уже успели попробовать матча-маникюр, «черничное молоко», «ванильный хром», латте-маникюр и «клубничный френч». И вот новый сезонный напиток — кокосовое молоко. По мнению журналистов Glamour UK, это идеальный вариант для ранней осени, ведь такой маникюр отлично оттеняет загар. И это не единственное его достоинство: он визуально удлиняет пальцы, подходит к любому наряду и тону кожи, а также очень прост в исполнении — чтобы попробовать новинку, совсем необязательно записываться в салон.

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Согласитесь, звучит интригующе. Так что же это за волшебный маникюр? Все до смешного просто: создать «кокосовое молоко» на ногтях можно с помощью двух слоев белого лака и одного слоя глянцевого топа. Получается нечто более плотное, чем популярный в последнее время полупрозрачный молочно-белый маникюр, который любит Дженнифер Лопес. Конечно, можно варьировать степень прозрачности, смешивая лак с топом, — главное, чтобы результат получился не слишком матовым, но при этом без безудержного глянцевого блеска и перламутра хромированных ногтей.

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