Названы продукты, которые заставят кожу сиять

Сделать кожу красивой и заставить ее сиять можно не только благодаря кремам и сывороткам, но и с помощью питания, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-косметолог и дерматолог Нана Носарева. По словам специалиста, разгладит морщины и улучшит тонус кожи употребление авокадо, а свежие помидоры и красный болгарский перец насытят организм природными антиоксидантами— ликопином и витамином С.

© Unsplash

Кроме того, для красоты кожи полезна богатая бета-каротином и витамином А морковь, арбуз увлажнит эпидермис и подарит румянец, а гранат поможет регенерации клеток. Также в составе этого фрукта содержатся около 12 аминокислот, которые необходимы для синтеза главных кожных белков — коллагена и эластина.