Распространенные ошибки, которые портят весь образ
Ухоженно выглядеть мечтает каждая девушка. Салонная укладка, профессиональный макияж, тщательно подобранная одежда — казалось бы, весь образ выглядит гармонично. Но существуют детали, которые могут испортить все старания.
«Рамблер» разобрался, какие нюансы делают образ девушки неухоженным.
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- Надписи на футболках. В одно время были популярны кофты и толстовки с надписями. Но сейчас они выглядят немодно, могут испортить даже самый дорогой образ. Лучше отдать предпочтение футболкам с рисунком.
- Пайетки на блузках и джинсах. Сейчас такие декоративные детали выглядят несколько дешево, к тому же служат они недолго — одно неаккуратное движение и стразы отвалятся от кофты, оставив после себя некрасивый след.
- Низкая посадка штанов. Джинсы, висящие на бедренных косточках, давно вышли из моды. Они не только укорачивают ноги, но еще и полнят девушек. Более универсальным вариантом будут джинсы на высокой талии.
- Неправильная сумка. Порой девушки, приобретая желанный аксессуар, стараются внедрить его во все образы. Например, сочетание классического стиля с плетеным шопером или платья с поясной сумкой будет выглядеть странно.
- Грязная подошва. Белые кроссовки – это, пожалуй, универсальная вещь, подходящая и под офисный образ, и под вечерний выход. Но обладательницам такой обуви необходимо тщательно следить за ее чистотой. Грязные кроссовки сделают образ неопрятным.
- Неправильно подобранное нижнее белье. Если вы носите кофту с открытой спиной или облегающую одежду, то стоит позаботиться о бесшовном белье. В одежду с открытой спиной можно вшить чашечки.
- Обилие аксессуаров. Массивные сережки, большое колье и несколько браслетов все вместе будут выглядеть слишком. Для гармоничного образа стилисты советуют остановиться на трех аксессуарах.
- Неаккуратный макияж. Размазанная тушь, блестящее лицо и съеденная помада выглядят очень неухоженно. Макияж можно зафиксировать специальным спреем и постоянно следить за его состоянием.
- Отслоившийся маникюр. Длинные ногти с отросшей кутикулой выглядят неопрятно. Для ухоженного вида не обязательно постоянно ходить к мастеру, можно просто покрывать ногти прозрачным лаком.
- Грязные волосы. Если вы не успели помыть голову и решили зачесать волосы назад, сделав мокрый эффект, то это не лучший вариант. Голова все равно останется грязной, а укладочное средство не будет держаться из-за чрезмерной выработки кожного сала.
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