Российский косметолог назвала продукты для сияния кожи лица
Врач – косметолог, дерматолог, миколог Нана Носарева рассказала россиянам, на какие продукты следует обратить внимание для борьбы с морщинами и увлажнения кожи. В этот список она внесла пищу, богатую витамином С.
В беседе с журналистами медик отметила, что для поддержания красоты кожи лица помогут не только кремы и сыворотки. Чтобы увлажнить кожу, разгладить морщины, улучшить кровообращение и синтез коллагена, следует включить в рацион некоторые продукты. Например, в помидорах и красном болгарском перце находятся такие антиоксиданты, как ликопин и витамин С. Этот же витамин есть и в арбузе. Благодаря ему увлажняется эпидермис и появляется свежий румянец. Об этом пишет издание Life.ru.
– Гранат – источник эллаговой кислоты, которая отвечает за регенерацию клеток. Также в его составе около 12 аминокислот, которые необходимы для синтеза главных кожных белков – коллагена и эластина. Орехи богаты жирными кислотами омега-3 и витамином Е. Оливковое масло является настоящим эликсиром молодости, в нем содержится огромное количество полезных жирных кислот и витамина Е, – сообщила врач.
Чтобы кожа засияла, косметолог посоветовала также обратить внимание на морковь, авокадо, жирную рыбу, нут, льняную кашу и семена чиа.