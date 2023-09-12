Российский косметолог назвала продукты для сияния кожи лица

Врач – косметолог, дерматолог, миколог Нана Носарева рассказала россиянам, на какие продукты следует обратить внимание для борьбы с морщинами и увлажнения кожи. В этот список она внесла пищу, богатую витамином С.

В беседе с журналистами медик отметила, что для поддержания красоты кожи лица помогут не только кремы и сыворотки. Чтобы увлажнить кожу, разгладить морщины, улучшить кровообращение и синтез коллагена, следует включить в рацион некоторые продукты. Например, в помидорах и красном болгарском перце находятся такие антиоксиданты, как ликопин и витамин С. Этот же витамин есть и в арбузе. Благодаря ему увлажняется эпидермис и появляется свежий румянец. Об этом пишет издание Life.ru.