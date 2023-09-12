Опровергнуты 4 мифа об акне

Акне, или более привычное для многих название «угри» – хроническое воспалительное заболевание кожи, доставляющее множество страданий и неудобств. Оно, действительно, более распространено среди подростков, но считать эту болезнь исключительно детской нельзя.

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Про это и другие ложные убеждения относительно акне рассказали специалисты новосибирского Минздрава.

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«Акне бывает только у подростков и проходит с возрастом»

Появление акне на самом деле связано с изменением гормонального фоне во время полового созревания, когда изменяется работа сально-потовых желёз. При этом, кожа при угревой сыпи воспаляется из-за коринебактерий или стафилококка, поэтому без соответствующего лечения сыпь не пройдёт. Если вовремя не провести лечение и не научиться уходу за кожей, болезнь может перейти в более тяжёлую стадию, оставив на коже шрамы на всю жизнь - рассказывает новосибирский Минздрав в своём телеграм-канале.

Порядка 80% пациентов с акне – люди в возрасте 12-24 лет; 15% больных – от 25 до 34 лет; 8% пациентов с акне – люди старше 35 лет.

«Избавиться от угревой сыпи поможет косметолог»

Чистка лица и другая местная терапия может помочь при первой, лёгкой степени акне. Однако в других случаях без врача не обойтись. Лечение от акне должен проводить дерматовенеролог или дерматовенеролог-косметолог, используя и процедуры ухода за кожей, и препараты, которые необходимо принимать внутрь.

«Акне появляется из-за неправильного умывания»

Уход за кожей играет роль в течении болезни, но причина возникновения акне – бактерия. Сменить средство для умывания будет недостаточно, для лечения нужны антибактериальные средства. Не все кремы и лосьоны из магазина могут обеспечить нужный эффект, а иногда могут и усугубить ситуацию. Например, косметика на спиртовой основе снижает защитные свойства кожи и пересушивает её, отчего сальные железы работают активнее и воспаление усиливается.

Дерматолог порекомендует косметику, лекарства и диету. Из рациона убираются хлеб, сладости, газированные напитки – любые быстрые углеводы.

«Угревая сыпь – это всегда прыщи»