Названы лучшие упражнения для сохранения молодости кожи

Для начала нужно сжимать челюсти. При этом положить указательные пальцы на височно-нижнечелюстной сустав и слегка сжать губы внутрь, удерживая их вместе пять секунд. Затем Гирдлер-Маслен посоветовала надувать щеки, для чего нужно сомкнуть губы и задержаться в этом положении на пять секунд.