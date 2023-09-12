Названы лучшие упражнения для сохранения молодости кожи
Эксперт в области бьюти-индустрии Бетан Гирдлер-Маслен назвала лучшие упражнения для сохранения молодости кожи. Ее слова приводит T3.
Для начала нужно сжимать челюсти. При этом положить указательные пальцы на височно-нижнечелюстной сустав и слегка сжать губы внутрь, удерживая их вместе пять секунд. Затем Гирдлер-Маслен посоветовала надувать щеки, для чего нужно сомкнуть губы и задержаться в этом положении на пять секунд.
Последним эксперт порекомендовала разглаживать веки. Для этого необходимо закрыть глаза и мягко поднять брови вверх на пять секунд. Затем нужно медленно вернуться в исходное положение. Комплекс укрепляет мышцы и уменьшает морщины.
Lenta.ru: главные новости