Пластический хирург рассказала о способе продлить действие ботокса

Пластический хирург Сармела Сандер из США рассказала, что прием пищевых добавок с цинком может продлить действие ботокса на треть. Ее слова приводит Daily Mail.

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Сандер указала, что ботулотоксин типа А или ботокс широко используется в косметологии, а также при лечении спазмов и мигрени. Продолжительность его действия составляет от трех до шести месяцев.

«Есть исследование, которое показывает, что прием добавок с цинком может увеличить продолжительность эффекта ботокса до 30 процентов», — говорит врач.

Она посоветовала принимать по 15 миллиграммов вещества ежедневно, чтобы ощутить эффект.

Если вы хотите, чтобы ботокс ушел быстрее, попробуйте больше заниматься спортом. Есть доказательства, что повышенный уровень метаболизма ускоряет действие ботокса Сармела Сандер

Сандер добавила, что действие ботокса быстрее заканчивается, если к участку инъекции часто поступает повышенный приток крови из-за вибраций или высоких температур. Поэтому, по ее словам, посещение сауны и бани, а также использование массажеров для лица может стать еще одним способом быстрее избавиться от ботокса.