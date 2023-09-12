Как защитить обувь от непогоды: инструкция
Осенняя слякоть, дожди и грязь способны испортить даже самую красивую обувь. Но непогода не должна мешать вам носить любимые ботинки. Сохранить их изначальный вид можно, воспользовавшись лайфхаками.
“Рамблер” рассказывает, как защитить обувь от непогоды.
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- Проведите гидроизоляцию обуви. Защитить любимые ботинки или кроссовки от воздействия воды можно с помощью специальных спреев. Они отталкивают влагу, не дают обуви промокнуть. Но у этих средств тоже есть минусы: они подходят только для холодной погоды, потому что в теплое время года средства могут усилить потоотделение.
- Обратите внимание на материал. Перед использованием гидроизоляционного средства нужно убедиться, что он подойдет для конкретной обуви. Для кожаных ботинок лучше использовать воск, а для замши и ткани — спреи. Если обувь не темного цвета, то перед использованием лучше проверить цвет средства на картоне.
- Помойте ботинки. Перед тем, как защищать обувь от влаги, стоит очистить ее от всевозможных загрязнений. Можно воспользоваться губкой или тряпкой, а кожаные ботинки обязательно нужно протереть специальным кремом, чтобы материал не потрескался.
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- Удалите пятна от соли. Поздней осенью и зимой дороги посыпают солью, чтобы предотвратить скольжение. Убрать пятна от реагентов не так уж легко. Для очистки можно воспользоваться рецептом: смешать 1 стакан холодной воды с 1 столовой ложкой уксуса и нанести на поврежденные участки. Кислота растворит соль, поэтому пятна легко исчезнут с обуви.
- Проводите регулярную чистку. Чтобы поддерживать ботинки в хорошем состоянии, нужно регулярно чистить их от грязи и соли. Ежедневный уход поможет сэкономить время в дальнейшем.
- Обратите внимание на швы. Наносите гидроизоляционный спрей осторожно, уделите особое внимание стыкам, ведь именно туда попадает больше всего влаги. На швы нужно нанести чуть больше средства, чем на всю поверхность обуви.
- Распыляйте спрей аккуратно. По инструкциям большинства спреев, их наносят на расстоянии не менее 30-45 см от обуви. Дайте ботинкам полностью высохнуть, прежде чем выходить на улицу.
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