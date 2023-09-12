Блогер под ником Radrovskaya опубликовала в социальных сетях необычный способ нанесения туши для ресниц. Она утверждает, что этот метод является альтернативой классическому макияжу.

В своем видеоролике она пробует отказаться от привычного способа нанесения туши: чтобы удлинить ресницы, блогер использует консилер и пудру.

Свой макияж она начинает с нанесения консилера, который равномерно наносится по всей длине ресниц. Затем она фиксирует консилер с помощью рассыпчатой пудры, а также наносит пудру на щеточку от туши и прокрашивает ей ресницы.

Девушка использовала этот метод только на одном глазу, чтобы показать разницу с традиционным способом нанесения туши. В результате ее ресницы действительно стали длиннее и гуще. Такое изменение макияжа глаз поразило пользователей интернета, а видеоролик набрал более 2 млн просмотров.