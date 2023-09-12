Названы самые модные укладки на осень 2023 года

"Трендовыми станут и волнистые локоны. В отличие от прошлых образов, этот стиль больше подойдет под вечерние или праздничные наряды. Кстати, образ Марго Робби в роли Барби поспособствовал популяризации локонов-волн. Для их создания понадобится брашинг (круглая расческа) или плойки с широким диаметром".