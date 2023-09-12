Блогерша назвала эффективное средство от морщин

Блогерша по имени Линда с моложавой внешностью раскрыла секрет своей красоты. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok -аккаунте, который насчитывает 135,1 тысячи подписчиков.

47-летняя инфлюэнсерша с никнеймом mamalindacooks продемонстрировала лицо, на котором отсутствуют мимические морщины и другие следы возрастных изменений. По ее словам, сберечь такой внешний вид ей помогает домашнее средство.

Юзерша рассказала, что для приготовления данного продукта она дважды промывает две чашки риса, а на третий раз оставляет крупу настояться в течение одной минуты. Затем полученный раствор пользовательница сети наливает в стеклянную банку и настаивает от одного до семи дней.