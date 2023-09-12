Какие прически подойдут девушкам с прямыми волосами

Стилист-парикмахер и блогерша Стелла Чини назвала лучшие прически для девушек с прямыми волосами. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 272 тысяч подписчиков.

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По словам специалистки, самыми подходящими в данном случае являются разновидности боба — например, указанная прическа с волосами одной длины или модель А-силуэта с удлиненными спереди прядями. Также эксперт внесла в список асимметричные варианты, где одна сторона длиннее другой.