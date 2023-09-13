Названы последствия самостоятельной стрижки на дому

Дома стричься можно, но последствия вы разгребаете сами. А еще можно самостоятельно лечить зубы, проводить операции дома. Все, что делают специалисты, учатся этому годами. <...> Вряд ли у вас получится сделать так же хорошо, как делает профессионал. По моему комментарию понятно, что лучше дома вообще не стричься, — отметил эксперт.