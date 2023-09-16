Как сделать осенний макияж: инструкция

Осенью у многих появляется особое настроение: хочется носить бордовые вещи, шерстяные пальто и кожаные куртки. Для гармонии в образе нужен макияж, который будет сочетаться с одеждой и освежать лицо.

Такой мейкап отлично подойдет для фотосессии или вечерних посиделок с друзьями. Адаптировать его под дневной или школьный можно, если нанести нюдовую помаду и заменить черную тушь на коричневую. Так макияж будет выглядеть мягче и нежнее.