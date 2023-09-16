Как сделать осенний макияж: инструкция
Осенью у многих появляется особое настроение: хочется носить бордовые вещи, шерстяные пальто и кожаные куртки. Для гармонии в образе нужен макияж, который будет сочетаться с одеждой и освежать лицо.
«Рамблер» рассказывает, как сделать трендовый осенний мейкап.
- Увлажните лицо с помощью легкого крема.
- Нанесите праймер, выравнивающий текстуру кожи.
- Распределите по лицу тональный крем с помощью кисти или спонжа.
- Нанесите на глаза базу под тени или консилер, припудрите его.
- Нанесите вдоль ресничного края тени шоколадного оттенка, оттушевывая их к вискам.
- Подчеркните нижнее веко тем же самым оттенком, растушуйте его.
- По центру века добавьте яркий блик с помощью золотых теней или блестящего пигмента.
- В уголок глаза добавьте теплый хайлайтер.
- Подчеркните складку века терракотовым оттенком, растушуйте его. Если веко с нависанием, то прорисовать складку можно чуть выше анатомической.
- Подкрутите ресницы керлером и подкрасьте их тушью.
- Уберите осыпавшиеся тени под глазами с помощью кисти, нанесите консилер на зону под глазами.
- Добавьте золотистый хайлайтер на кончик носа и на скулы.
- Нанесите персиковые румяна, растушуйте их к вискам.
- Накрасьте губы винной помадой, добавьте блеск.
- Закрепите макияж с помощью фиксирующего спрея.
Такой мейкап отлично подойдет для фотосессии или вечерних посиделок с друзьями. Адаптировать его под дневной или школьный можно, если нанести нюдовую помаду и заменить черную тушь на коричневую. Так макияж будет выглядеть мягче и нежнее.
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