Ариана Гранде расплакалась из-за неудачной пластики

Гранде призналась, что больше не ставит филлеры и не делает инъекции ботокса. «Я вколола себе тонну филлеров, ботокса тоже. Перестала в 2018 году, потому что это было чересчур, и мне приходилось прятаться. Я пряталась под макияжем годами», — не сдержала слез она, добавив, что с теми же целями делала объемные прически и жирные стрелки на глазах.