Как избавиться от морщин сна

Дерматолог Байрамукова: морщины сна появляются из-за подушки. Как всем известно, большинство морщин появляются на лице из-за особенностей мимики каждого отдельно взятого человека. Где мышцы чаще всего сокращаются, там эти милые (а порой не очень) складочки и образуются. Но есть и другая категория морщин — они появляются после сна. Рассказываем, откуда они берутся и при чём здесь, собственно, подушка.

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Морщины на лице после сна: откуда они берутся

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Как объяснила «Аргументам и фактам» пластический хирург, врач-дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова, секрет возникновения морщин сна кроется в привычке спать, уткнувшись в подушку.

Если лицо соприкасается с поверхностью достаточно долго и трётся о неё, то кожа сдавливается и образуются новые складки. И над привычкой утыкаться в подушку придётся поработать, иначе морщины станут вашими постоянными спутниками.

Как бороться с морщинами сна

Самое действенное средство от таких морщинок, как уже говорилось выше, — отучить себя от вредной привычки тереться лицом о подушку. Это довольно сложно, ведь тело в процессе сна стремится к наиболее комфортной позе и нет гарантии, что человек, уснув на спине, останется в таком положении до пробуждения.

Есть и другой способ — купить бьюти-подушку, сохраняющую форму лица. Она содержит выемки, которые сводят к минимуму трение и оптимально распределяют давление ткани на кожу.

Ещё можно пользоваться косметическими средствами с ретиноидами, которые замедляют процесс старения кожи, а также изменить пищевой рацион, включив в него больше белка и полезных кислот омега-3.

В случае если ничего не помогает, можно попробовать прибегнуть к косметологическим процедурам — подтяжке лица мезонитями или филлером.

Как стареет кожа

К слову, если вы вдруг не знали, то старение кожи бывает двух видов — хроностарение и фотостарение.

Первое запрограммировано в нас генетически и связано с возрастом и естественным изменением клеток: они не могут обновляться с той же скоростью, что раньше. Хроностарения не избежать, его можно только отсрочить через ЗОЖ, косметологию и коррекцию гормональных нарушений.