Простой способ получить плоский живот и похудеть после 40 лет

Несмотря на то, что мир питания и спорта полон сплетен и ложных убеждений (особенно в том, что касается простого и быстрого похудения), иногда встречаются и советы, которые не лишены доли реальности. Как говорят диетологи: с определенного возраста (обычно 35/40 лет) тело начинает терять мускулатуру, вы начинаете набирать больше веса и меньше заниматься кардио.

© Inc-News

Часто мы пытаемся похудеть, выполняя кардио упражнения. Мы убиваем себя бегом или ездой на велосипеде, почти не замечая снижения веса. Эксперты в области питания, здоровья и спорта уверяют, что пробежать час так же важно, как и сделать 50 приседаний.

Видео дня

Правильное питание

С потерей мышечной массы необходимо бороться с помощью каких-то мер. Когда дело доходит до похудения, вы должны четко понимать несколько вещей.

Во-первых, конечной целью всегда должно быть ведение более здорового образа жизни, а не только потеря живота. И это достигается за счет улучшения питания.

Но еще один важный совет, который вы должны иметь в виду, заключается в том, что похудеть вам удастся только в том случае, если вы столкнетесь с дефицитом калорий. То есть если в ваше тело поступает больше калорий, чем "выходит", значит, вы не добьетесь больших успехов. Нужно сочетать питание с адекватными упражнениями.

Занятия спортом

Больше двигайтесь. То, что вам нужно больше заниматься спортом, не означает, что в тренажерном зале нужно убивать себя. Скорее наоборот. Нехорошо переходить с 0 на 100 всего за один день. Вам лучше начинать с малого. Контролируйте занятия спортом с помощью браслета, который следит за вашими движениями.

Утренняя пробежка

Оставьте машину немного дальше от места работы. Заставьте себя больше двигаться и, прежде всего, используйте свободное время для прогулок. Как только вы пройдете более 15 000 шагов в день (это минимум для здоровья, установленный Всемирной организацией здравоохранения), вы сможете начать бегать и заниматься спортом. Вы увидите результаты через несколько дней. Ваше тело привыкнет к этому, и вы будете лучше себя чувствовать как на работе, так и на отдыхе.