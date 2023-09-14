Как держать себя в тонусе осенью: советы эксперта XFIT

Приход осени влияет на всё живое, и человек здесь не исключение. Дефицит солнца, снижение температуры воздуха, изменения в образе жизни из-за работы и учебы сильно влияют на физическое и эмоциональное состояние. Биоритмы замедляются, организм хочет перестроиться на «зимний режим» для экономии энергии и накопления жировой массы с целью сохранения тепла.

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Чтобы осень и все эти естественные для организма процессы не выбили из колеи, стоит сфокусировать внимание на трех элементах: питании, тренировках, режиме сна и бодрствования. Рассказываю о каждом подробнее.

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Питание. Осенью аппетит может усиливаться, поэтому важно следить за своим рационом: употреблять больше сезонных овощей и фруктов, достаточное количество белка и сложные углеводы. Постараться исключить из рациона сахар и мучное, не злоупотреблять жирной и тяжелой пищей, после которой точно не захочется двигаться. Следите за перекусами, чтобы во время них не набрать чрезмерное количество калорий.

Тренировки помогут вырабатывать больше жизненной энергии, а при правильном построении такая программа позволит хорошо себя чувствовать и оставаться в форме. Стоит уделить внимание как коррекционным тренировкам, таким как йога, пилатес, миофасциальный релиз, так и функционально-силовым. Они не только укрепляют мышцы всего тела, но также улучшают координацию и баланс, положительно влияют на нервную систему, что помогает бороться с сезонным депрессивным расстройством (Seasonal Affective Disorder, SAD).

«Коррекционные и функционально-силовые тренировки можно дополнить аэробными нагрузками. Если нет противопоказаний, то хорошо подойдут степ-аэробика и сайкл. Также важно не перегружать организм и без того в непростой для него период. Лучше выбирать интенсивность в 60—80% от максимума и заниматься от двух до пяти раз в неделю, чтобы у вас были свободные дни для восстановления», — делится Инна Захарова.