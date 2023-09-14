Селективные ароматы VS масс-маркет: как выбрать «тот самый» парфюм?

Запах — это наша индивидуальность, маска и подпись. По аромату человека можно многое понять о его настроении, личности и даже характере. Но сегодня ассортимент парфюмерных продуктов настолько велик, что разобраться в нем становится непростой задачей.

© Eva.ru

Бьюти-эксперт Дарья Девляшкина рассказала, чем отличаются селективные ароматы от того, что мы видим в масс-маркете, и как подобрать «тот самый» парфюм.

Видео дня

Рынок парфюмерии в России

В последние годы российский рынок парфюмерии претерпел значительные изменения. Спрос на парфюмерную продукцию активно растет, как и требования к ее качеству. На полках магазинов появляется все больше отечественных производителей, которые завоевывают сердца аудитории. Из-за того, что ситуация на рынке активно меняется, любители качественной парфюмерии стали больше внимания уделять нишевым ароматам. У потребителей все чаще появляется запрос на люксовые или просто уникальные ароматы, которые подчеркивают индивидуальность и хорошо запоминаются. Это связано с тем, что все больше людей переносит фокус на себя и свои потребности.

Ароматы масс-маркета

Продукция на полках магазинов масс-маркет-сегмента — парфюмы для широкой аудитории, доступные и многим понятные. Они, как правило, не так сложны в композиции, демократичны по цене и широко распространены. Чаще всего при их создании используют более бюджетные ингредиенты, что может сказываться на стойкости и глубине. При этом ароматы из масс-маркета обычно более яркие и привычные, что делает их привлекательными для любителей легких и однозначных запахов.

Селективные ароматы

Селективные ароматы — это эксклюзивная продукция, которая раскрывает свой потенциал только на коже. Одним из ключевых преимуществ такого парфюма стала их глубина и многогранность. При создании селективных ароматов большое внимание уделяют деталям и всегда используют ингредиенты высокого качества. Кроме того, их отличает уникальность. Вы вряд ли встретите кого-то с таким же запахом, как у вас. Такой эффект достигается за счет того, что на каждом человеке аромат раскрывается по-своему. При этом сложность парфюма проявляется не сразу, со временем складываясь в оригинальную комбинацию нот.

Благодаря более высокой концентрации масел такие ароматы оказываются более стойкими, насыщенными и расходуются не так быстро. Даже небольшое количество селективного парфюма способно сопровождать вас в течение целого дня.

Переход в нишевые направления

У аудитории появляется потребность выделиться, подчеркнуть свою индивидуальность и найти что-то особенное в океане запахов. Исчезновение с полок привычных продуктов тоже способствует развитию направления альтернативных ароматов. Из-за этого современные производители парфюмерии все чаще уходят от шаблонов и привычных продуктов. Они стремятся удивить нас новыми сочетаниями нот, которые кроют в себе целые истории, и создают нишевые ароматы — уникальные, эксклюзивные, зачастую выпущенные ограниченными партиями. Это настоящее искусство, где каждый парфюм как отпечаток пальца, особенный и неповторимый.

Как выбрать качественный аромат?

При выборе идеального парфюма не стоит спешить и брать первый понравившийся флакон. Дайте себе время на знакомство с ароматами, прежде чем принять решение.

Перед тем как отправиться в магазин, подумайте, какие ноты вам по душе. Это может быть цветочный букет, свежесть цитрусовых, теплый восточный аккорд или древесные оттенки. Как правило, они соответствуют вашему стилю и характеру. Если у вас уже есть духи, которые вам нравятся, обратите внимание на их состав. Это поможет определиться с видами ароматов, которые вам подходят.

Ароматы обычно имеют три ноты. Верхняя — это то, что вы чувствуете сразу, как только нанесли парфюм. Спустя время проявляется средняя нота, которую называют сердцем аромата. Базовая нота — самая стойкая, именно она будет создавать шлейф парфюма. Зная эту структуру, вы сможете лучше понять, как парфюм будет раскрываться на вашей коже.

Нанесите аромат на кожу и дайте ему время раскрыться. Почувствуйте, как он взаимодействует с вашим естественным запахом и как меняется на протяжении часа. За это время вы сможете лучше оценить то, как ноты парфюма сочетаются с вашим телом и подходят ли они вам.

Покупайте ароматы только в проверенных магазинах и у официальных производителей. Всегда проверяйте оригинальность парфюма: упаковку, лицензии, штрихкоды, сам запах аромата.