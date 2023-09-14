«Холодный» дизайн ногтей, который покорил соцсети

Жаркое лето сменилось на прохладную осень, а это значит, мы будем пробовать новый нейл-дизайн, который будет идеально подходить под осенний вайб.

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Мы решили изучить «холодные» тренды этого сезона, советуем присмотреться к этим вариантам и уже в следующий раз озадачить своего мастера.

Все оттенки серого

Нет, серый совсем не скучный. Особенно если разбавить его втирками и подобрать свой идеальный оттенок. В этом сезоне мастера рекомендуют обратить внимание на светлые оттенки серого, металлик и всевозможные «электрики». Идеальным сочетанием для серых оттенков будет холодный белый, топовый дизайн сентября — благородный серый и геометрия в белом цвете.

Оттенок Aster

Сумеречный синий оттенок на ногтях смотрится всегда шикарно — в любой сезон. Однако этой осенью aster набирает просто невероятную популярность, что легко объяснить, ведь он совершенно не смотрится вызывающе и его легко вписать практически в любой дресс-код. Замените надоевший лавандер на нежный оттенок, уходящий в холодную «лилию». При этом длина ногтей не имеет значения, однако длинный миндаль все же придаст вашему маникюру дерзости. Активный дизайн с таким оттенком не нужен, но минималистичные орнаменты на нескольких ногтях никак не испортят картину.

Холодное «стекло»