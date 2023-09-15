Косметолог Филева дала советы по уходу за кожей осенью

Врач, лабораторный эксперт Александра Филева рассказала, как скорректировать уход за кожей с учетом меняющейся погоды.

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Эксперт пояснила, что в холодный период сальные железы вырабатывают меньше секрета, который образует защитный барьер, поэтому кожа может стать обезвоженной. Для восстановления водного баланса стоит применять специальные кремы и лосьоны, пить больше воды в течение дня и использовать увлажнитель воздуха в спальне и офисе.

Филева отметила, что очищающие и отшелушивающие процедуры осенью стоит проводить с осторожностью: предпочтение лучше отдавать мягким, нетравмирующим средствам.

В осенний период не стоит забывать о защите от солнца. Крем с SPF стоит использовать на постоянной основе, когда индекс ультрафиолетового излучения превышает две единицы, передает Pravda.ru.

В свою очередь косметолог Нана Носарева рассказала, какие продукты нужно включить в рацион для здоровья кожи. Это орехи, авокадо, морковь, помидоры, нут и жирная рыба, передает Life.ru.