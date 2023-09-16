10 матирующих сывороток, с которыми вы забудете про жирный блеск

Если к середине дня ваше лицо начинает блестеть от количества скопившегося себума, смело внедряйте в уход матирующие сыворотки. В нашей подборке — 10 средств, которые контролируют работу сальных желез и решают другие важные задачи.

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Липосомальная увлажняющая сыворотка Salises, Sesderma (6660 рублей)

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Все активные компоненты сыворотки от Sesderma помещены в крошечные липосомальные контейнеры, которые усиливают проникающую способность и эффективность средства. Salises уменьшает выделение себума и препятствует развитию акне.

Сыворотка Pore Control, Clarins (5950 рублей)

Матирующая сыворотка от Clarins, которая возвращает коже здоровое сияние. Эффект не моментальный, но того стоит: включив средство в ежедневный бьюти-рацион, вы постепенно заметите уменьшение жирного блеска и улучшение текстуры кожи. Pore Control можно использовать вместо праймера под макияж — сыворотка матирует кожу и создает бархатный финиш с естественным сиянием.

Сыворотка для проблемной кожи Vinopure, Caudalie (3050 рублей)

Легкая, насыщенная полезными компонентами сыворотка Vinopure разработана специально для ухода за кожей, склонной к акне. В составе используют салициловую кислоту, ниацинамид и виноградные полифенолы. Средство выравнивает текстуру кожи, уменьшает воспаления и жирный блеск.

Себорегулирующая сыворотка Green Grape Pore Control, Frudia (2355 рублей)

Формула сыворотки Frudia на 81% состоит из экстракта зеленого винограда. Он отвечает за работу сальных желез и минимизирует выделение себума, благодаря чему кожа остается матовой на протяжении дня.

Сыворотка Secret W, Enough (1350 рублей)

Сыворотка Secret W рассчитана на укрепление и матирование. За первую функцию отвечают церамиды, которые образуют липидную структуру на поверхности кожи, увлажняют и защищают от негативного внешнего воздействия. Матирующий эффект — зона ответственности полиглутаминовой кислоты. Ее получают в процессе ферментации соевых бобов, а ценят за увлажняющие функции.

Эссенция Galactomy Niacin 2.0, ma:nyo (1856 рублей)

Южнокорейская марка ma:nyo использует в составе ферментированный компонент — галактомисис. Это фильтрат дрожжевых грибков, который выравнивает микрорельеф, повышает тонус кожи и улучшает цвет лица. В формуле сыворотки ему помогает ниацинамид, в чьи задачи входит осветление пигментации и матирование.

Капсульная эссенция, Celimax (3492 рубля)

В сыворотке Celimax собраны все компоненты для комфортного ухода за кожей, склонной к жирности. Ниацинамид оказывает себорегулирующее действие, растительные экстракты выравнивают микрорельеф, центелла азиатская успокаивает кожу.

Сыворотка Anti-acne Lactic Serum, Profka (793 рубля)

Профессиональная сыворотка от Profka для домашнего ухода. В составе — молочная кислота на пару с коллагеном. Кислота мягко отшелушивает ороговевший слой и контролирует работу сальных желез, коллаген нормализует гидробаланс и усиливает синтез компонентов, необходимых для эластичности кожи.

Матирующая суспензия, Art&Fact (430 рублей)

Утренняя сыворотка Art&Fact контролирует работу сальных желез в течение дня. Активному выделению кожного сала препятствует комбинация диоксида титана, цинка и салициловой кислоты. Они деликатно воздействуют на кожу и не провоцируют сухость и стягивание.

Себорегулирующая сыворотка Skin Chemistry, Mixit (312 рублей)