Хотите, чтобы ваши ресницы выглядели по-настоящему эффектно и привлекали внимание? Тогда в следующий раз, когда будете наносить макияж, попробуйте воспользоваться парой простых советов.

Для начала возьмите стойкий карандаш для глаз и аккуратно прокрасьте межресничный край верхнего века. Это поможет создать эффект густых ресниц. Если у вас прямые ресницы, воспользуйтесь специальными щипцами для завивки.

Затем возьмите тушь. Наносите ее зигзагообразными движениями от основания роста ресниц до кончиков. Прокрашивайте сначала прикорневую часть, а затем поднимайтесь выше. Это поможет уделить внимание даже самым коротким ресничкам.

Такая техника поможет сделать ресницы максимально длинными и объемными.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Radlovskaya.