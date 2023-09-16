Как быстро убрать прыщ

Есть как минимум шесть способов, благодаря которым можно быстренько уменьшить прыщик.

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О них рассказала косметолог, дерматовенеролог Ирина Попова.

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Главное, что не стоит делать, — так это выдавливать их. Велик риск, что воспаление станет настолько явным, что в день Х даже не получится перекрыть его декоративной косметикой.

Как можно убирать прыщ

Косметолог предложила несколько вариантов, но перед тем, как их испробовать, нужно тщательно очистить лицо средством для умывания — лучше всего специальным гелем для проблемной кожи.

Антисептический гель подсушит прыщ, в результате он будет уже не таким заметным. Можно использовать 5%-й, а обладательницам чувствительной кожи — 2,5-й.

Гормональная мазь — только в экстренном случае, если, конечно, вам её уже не выписал врач. Её наносят в небольшом количестве.

Салициловый спирт/салициловая мазь благодаря спирту в составе также способны подсушить прыщ, но и навредить лицу — тоже, поэтому наносить их нужно ватной палочкой и осторожно, не затрагивая здоровую кожу.

Средства на основе метронидазола подходят за счёт своего противомикробного действия.

Пилинги на основе фруктовых кислот для избавления от прыща наносят только на него и ждут полчаса.

Бодяга — это натуральное средство на основе пресноводной губки с бактерицидным и противовоспалительным действием.

Как убирает прыщи косметолог

Если вы решите устранить прыщик у специалиста, он может локально ввести антибактериальное средство — чаще используют гентамицин, или провести лечение озоном — процедура с противовоспалительным и антибактериальным действием.

Чего делать не нужно

По словам специалиста, после выдавливания прыща лучше точно не станет. Наоборот, вместо еле заметного прыща получите красное пятно, которое будет непросто перекрыть даже косметикой. Всё потому, что такой вид устранения прыщей очень травмирует кожу, и очаг воспаления увеличивается в несколько раз. И, кстати, заживать он может дольше недели.

Почему появляются прыщи

Появление воспалений на коже может быть связано как с внешними факторами, так и с внутренними, объяснил врач-терапевт компании «Инвитро» Иван Ромасов.

Внешние связаны с воздействием окружающей среды и уходом:

чрезмерный загар;

неправильное и чрезмерное использование косметики;

неподходящие косметические процедуры, например, чистка с воспалениями на коже;

слишком частое умывание, трение кожи лосьонами и прочими средствами;

кожа постоянно в пыли.

Внутренние — это уже отражение проблем и изменений в организме: