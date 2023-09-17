Неравномерная пигментация при загаре: как бороться

Карамельный оттенок тела придает женщине цветущий внешний вид, добавляет ей привлекательность и в целом давно стал важным элементом красоты. К сожалению, лучи солнца приносят с собой не только красивый загар, но и могут негативно влиять на здоровье и состояние кожи. Обычно после 30 лет девушки начинают замечать, что на их коже появляются небольшие темные пятнышки. От чего проявляется неравномерная пигментация кожи и как с этим бороться, разбирается женский журнал kleo.ru.

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ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПИГМЕНТАЦИЯ

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Для представительниц прекрасного пола загар – это приятный бонус от отпуска на море и возможность стать еще красивее. Однако, на самом деле, кожа темнеет для того, чтобы защитить организм от солнца. Загар – своего рода защитная реакция тела на агрессивное воздействие солнечных лучей. Дело в том, что ультрафиолет опасен для здоровья, а загар не позволяет ему прорываться дальше в более глубокие слои. Когда кожа сталкивается с ультрафиолетом, организм начинает вырабатывать мелатонин, он отвечает за формирование пигмента. Если солнца слишком много, вырабатывается повышенное количество этого вещества, что может привести к неравномерной пигментации и тем самым неприятным темным пятнышкам на коже.

КАК ЗАЩИТИТЬ КОЖУ ОТ ПИГМЕНТАЦИИ

В первую очередь, нужно грамотно и без фанатизма подходить к вопросу принятия солнечных ванн. В период, когда солнце особенно агрессивно, лучше носить закрытую одежду и проводить время в тени. Красивый ровный загар появится на коже, если организовать сеанс возлежания на пляже в правильное время. Лучше всего для этого подходит ранние утренние часы или послеобеденное время.

Также ни в коем случае нельзя пренебрегать защитными средствами. В любом возрасте нужно защищать кожу кремами с SPF-фильтрами. Они позволяют уберечь кожу от негативного влияния ультрафиолета и появления ожогов. Крем необходимо наносить примерно за полчаса до сеанса солнечных ванн. Это средство нужно постоянно обновлять, после купания его следует нанести заново. Уровень защиты нужно выбирать в зависимости от фототипа кожи: чем она светлее, тем выше должно быть содержание SPF-фильтров.

КАК БОРОТЬСЯ С ТЕМНЫМИ ПЯТНАМИ

Если пигментация уже проявилась, паниковать не стоит, современная косметика способна справиться с этой неприятностью. В первую очередь, нужно обратить внимание на крема с содержанием веществ, которые убирают пигментацию.

Например, тиамидол борется с появившимися пятнышками и блокирует образование новых очагов. Витамин В3 позволяет вернуть коже первозданный вид, работает на восстановление. Благодаря активной выработке коллагена он помогает решить проблему гиперпигментации. Витамины С, А и Е также помогают устранить затемнение кожи, делают ее вид моложе и в целом благотворно влияют на состояние кожных покровов. Пептиды тоже позволяют выровнять цвет кожи, работают на сохранение ее молодости и сияющего вида.