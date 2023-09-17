Эффективные антивозрастные приемы: лайфхаки от косметологов

В вопросе сохранения красоты очень важна самодисциплина

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В современном мире существует бесконечное количество процедур, которые обещают вернуть молодость и красоту. Однако все косметологи сходятся во мнении, что самый эффективный способ на долгие годы остаться красоткой – нанесение превентивного удара по старости. О сохранении цветущего вида нужно задумываться еще в молодости. Женский журнал kleo.ru рассказывает, какими приемами пользуются опытные косметологи.

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ДЕТСКИЕ КРЕМА

Как известно, все лучшее – детям. Действительно, продукты, которые выпускаются для малышей, обычно содержат исключительно натуральные компоненты и обладают выраженным эффектом. Девушки, которые и во взрослой жизни активно пользуются детскими кремами, отмечают, что они придают коже сияющий и ухоженный вид.

ПИТАЙТЕ КОЖУ МАСЛОМ

Также косметологи обращают внимание на необходимость регулярно увлажнять кожу. В этом вопросе отлично помогают масла. Оливковое масло – излюбленное средство экспертов по красоте. Если наносить его на ночь, с утра кожа будет выглядеть насыщенной влагой и ухоженной. Разумеется, важно помнить об индивидуальной непереносимости.

ШЕЯ, ЗОНА ДЕКОЛЬТЕ И ЛОКТИ

Практически все прелестницы не забывают интенсивно ухаживать за лицом. К сожалению, возраст таких дам часто выдают шея, локти и зона декольте. Эти части тела также нуждаются в трепетной заботе. Обязательно регулярно обрабатывайте увлажняющими средствами шею, грудь и локти. Самое простое – использовать те же крема, что и для лица.

ИНТЕНСИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Косметолог Елена Ковтунова в беседе с журналом Marie Claire обратила особое внимание на необходимость глубоко очищать кожу. Для того чтобы поры продолжали дышать, важно убрать ороговевшие частички. Не стесняйтесь от души растирать кожу мочалкой, а лицо обрабатывать специальными спонжиками. Разумеется, во всем нужна мера, нельзя допускать травмирование кожного покрова.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Только с возрастом девушки понимают, как сильно ошибались, думая, что солнечные ванны приносят с собой исключительно роскошный карамельный загар. Примерно после 30 лет многие любительницы поваляться на пляже сталкиваются с неприятными последствиями. Появление на коже пигментных пятен расстроит каждую девушку. Именно поэтому в летний период крайне важно пользоваться кремами с SPF-фильтрами.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ