Врач-терапевт назвала лучшие упражнения для тонкой талии

Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН профессор Оксана Драпкина рассказала о лучших упражнениях для тонкой талии и укрепления мышечного корсета.

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По словам Оксаны Драпкиной, комплекс упражнений «Мышечный корсет» разработал старший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.

Комплекс состоит из 20 упражнений, которые можно выполнять дома. Он подойдет даже для тех, кто не имеет спортивного опыта. Достаточно выполнять 2-3 раза в неделю, но через час после еды и максимум за три часа до сна.

Только хорошее развитие мышц спины, брюшного пресса, трапециевидных мышц — то, что называется мышечным корсетом, даст нам прямой позвоночник, втянутый живот, тонкую талию, — отмечает врач. — Укрепление мышечного корсета минимизирует нагрузку на сегменты позвоночника, равномерно распределив ее, тем самым предохраняя нас от таких заболеваний, как остеохондроз, межпозвоночная грыжа, искривление позвоночника. Оксана Драпкина Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН профессор

Комплекс можно начать от 5 повторов и постепенно доводить до 15 повторов. В дальнейшем можно использовать утяжелители для ног и рук от 0,5 и до 2 кг.