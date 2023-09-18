Выглядящая на 20 лет моложе 64-летняя женщина раскрыла секрет

64-летняя тиктокерша Харра Браун раскрыла секрет моложавой внешности. Об этом сообщает The Sun.

© @harrahbrown / TikTok

Женщина решила рассказать о тренировках для поддержания молодости и здоровья после того, как зрители удивились ее реальному возрасту. Многие из них заявили, что женщина выглядит на 20 лет моложе.

Браун объяснила, что отличной физической формой и моложавой внешностью обязана регулярным занятиям в спортзале. Женщина призналась, что начала серьезно заниматься спортом только в 61 год, после того как рассталась с возлюбленным. Сейчас она трижды в неделю занимается силовыми тренировками, сочетая упражнения с отягощением и поднятие тяжестей.

«Привести себя в форму было лучшим решениям для разума, тела и духа. Это тяжелая работа, но оно того стоит», — заявила Браун.