6 привычек, которые испортят вашу кожу

Они сведут на ноль все усилия по созданию сияющего лица.

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Десяток баночек и флакончиков на полке в ванной, визиты к косметологу, а кожа все еще не выглядит идеально? Вероятно, все дело в ежедневных ритуалах, которыми вы сами портите состояние лица.

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Пить с помощью соломинки

Эта безобидная, на первый взгляд, привычка приводит к тому, что у рта образуются морщинки и заломы, которые бесполезно исправлять с помощью кремов или сывороток. Откажитесь от этой привычки, чтобы сохранить тонус кожи.

Неправильная наволочка

Эта деталь имеет особое значение, если вы спите на животе или боку. Хлопковая или льняная наволочка оставляет на коже заломы и приводит к раннему старению лица. Поэтому стоит заменить ее на шелковую или атласную.

Второй нюанс, касающийся подушек, — слишком редкая стирка. На наволочках размножаются бактерии, поэтому стирать их необходимо на высокой температуре и делать это не реже, чем раз в три дня.

Слишком много работы за ноутбуком

Синий свет, согласно последним исследованиям, влияет на кожу не меньше, чем солнечные лучи. Чтобы уменьшить пагубное действие излучение, установите фильтр синего света и не проводите за компьютером больше трех-четырех часов в день.

Мало жира

Если вы сидите на диете, то губите кожу. Чтобы коллаген и эластин вырабатывались в нужном количестве, рацион должен содержать достаточное количество полезных жиров. Не отказывайтесь от молока, сыра, орехов, авокадо, растительных масел. Они помогают поддерживать баланс гормонов и делают кожу молодой, сияющей и нежной.

Редко мыть кисти для макияжа

В ворсе, когда него попадают косметические продукты, начинают размножаться бактерии. Если вы моете их редко, то на лице обязательно появятся воспаление и акне. Заведите специальный спрей, который избавляет кисти от бактерий, а раз в неделю промывайте их шампунем или специальным средством и дайте просохнуть.

Слишком много сахара