Блогерша с нулевым размером груди показала фигуру в белье

Блогерша и приверженка идей бодипозитива Клара Дао из Канады поделилась с фанатами видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя активистка показала фигуру в новом мотивационном ролике на тему принятия своей внешности. На размещенных кадрах инфлюэнсер с нулевым размером груди позировала в нижнем бежевом белье и брюках-карго с заниженной линией талии. В новой публикации Дао напомнила подписчикам, что живот не может оставаться плоским на протяжении всего дня.

Поклонники поблагодарили девушку за посыл видео в комментариях. «Спасибо!», «Ты вдохновляешь меня», «Спасибо за это видео. Я постоянно думаю о вздутом животе», «Самая прекрасная и понимающая», — высказывались многочисленные зрители.