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Ошибки, которые испортят любой макияж: видео

Каждое лицо имеет свою неповторимую индивидуальность, поэтому не существует правил и приемов макияжа, которые бы подходили каждой девушке. Однако существуют типичные ошибки в макияже, из-за которых лицо может выглядеть невыгодно и даже намного старше.

Одной из таких ошибок является использование плотного матового тонального крема. Такой тон создает эффект маски на лице, подчёркивает морщинки и неровности кожи. Лучше выбирать лёгкие текстуры, например: BB-кремы, тинты и кушоны.

Другая распространённая ошибка – нанесение слишком светлого консилера в зоне вокруг глаз. Это только делает круги и мешки более заметными. Вместо этого лучше использовать консилер, максимально приближенный к цвету кожи, и аккуратно наносить его только на внутренние и внешние уголки глаз. Это поможет освежить взгляд, не подчёркивая недостатки.

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Подробнее об остальных ошибках рассказала в своем видео блогер @Julyabay.

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