Диетолог привела способы сохранения молодости для зрелых женщин

Диетолог Анастасия Кондаурова рассказала, как зрелым женщинам сохранить здоровье на уровне 20-летней девушки. По мнению специалиста, главными хранителями молодости выступают спорт, здоровый образ жизни и правильное питание.

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По ее словам, необходимо на регулярной основе заниматься физическими активностями. Спорт в умеренном количестве позволит поддерживать форму, а также укрепит кости, мышцы и улучшит работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в сохранении красоты и здоровья важнейшую роль играет сбалансированное здоровое питание. Например, включение в рацион сезонных фруктов и овощей вместе с полезными белками, жирами и углеводами самым благоприятным образом скажется на состоянии кожи и волос женщины. Кондаурова добавила, что если при этом отказаться от вредных перекусов, калорийной еды, сахара и соли, то эффект будет более ощутимым.

Также диетолог призвала отказаться от вредных привычек, поскольку это именно то, что отделяет женщину от мечты сохранить свою красоту. Помимо этого, следует своевременно посещать врачей для проведения обследований, а также соблюдать правильный режим сна, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».