Пластический хирург назвал выдающий возраст признак

Пластический хирург Дмитрий Зимин заявил, что зачастую возраст человека после подтяжки лица или других омолаживающих процедур могут выдавать мочки ушей. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы избавиться от этого признака.

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Зимин рассказал, что порой складываются ситуации, когда хирург при выполнении подтяжки и омоложения лица забывает про мочки ушей. При этом именно эта часть тела, по мнению собеседника «Ленты.ру», способна «раскрыть все карты и выдать реальный возраст женщины». Однако из этой ситуации есть выход: уши тоже можно омолаживать.

"Внешний вид мочек ушей можно улучшить при помощи пластической операции. Во время хирургического вмешательства врачи устраняют избыток тканей и дряблость кожи в этой зоне. При этом главная задача", — не оставлять рубцы Дмитрий Зимин.

Также поможет избавиться от растянутой кожи, обвисания и нехватки объема липофилинг, продолжил Зимин. Он пояснил, что мочка уха по большей части состоит из жировой ткани. Компенсировать ее недостаток можно за счет забранного из другой части тела жира.

Помимо этого, мочки ушей можно скорректировать при помощи инъекций филлеров.