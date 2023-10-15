Порой бывает очень сложно подобрать одежду или определить подойдет ли вам тот или иной оттенок косметики. Сделать это безошибочно можно с помощью цветотипа. Правильно подобранная цветовая палитра поможет подчеркнуть внешность и скрыть недостатки.

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“Рамблер” рассказывает, как определить свой цветотип.

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Теория цветотипов

Самая распространенная теория цветотипов основывается на четырех временах года, которым соответствует внешность человека. Она понятна всем и поможет с точностью определить цвета и оттенки, с которыми вы будете выглядеть ярче.

Как определить свой цветотип

Цветотип определяется совокупностью природных данных: цвета волос, бровей, глаз, оттенка кожи и губ. Можно сравнить внешность с фотографиями знаменитостей и определить, к какому цветотипу вы относитесь. Это не ультимативная теория, поэтому многие люди оказываются на границе двух цветотипов, а значит, нужно ориентироваться на оба.

Цветотип определяется по двум показателям: подтону кожи и контрастности внешности. Первый можно выявить с помощью двух способов:

По цвету вен. Если вены на запястье по цвету ближе к синему цвету, значит это холодный цветотип, а если к зеленому, то теплый.

Белый лист бумаги. С помощью белого листа бумаги можно определить свой цветотип. Приложите его к лицу и посмотрите, каким оттенком отдает кожа. Если светло-розовым, то это холодный цветотип, а желтовато-оливковый оттенок будет означать теплый цветотип.

Контрастность

Если цвет глаз, волос или кожи, сильно выделяется на фоне остальной внешности, то это контрастный тип. Например бледная кожа в сочетании с темными волосами и бровями будет сильно выделяться.

А если глаза, брови, волосы и кожа перекликаются по цвету друг с другом, то это приглушенный цветотип.

Объединив подтон кожи и контрастность можно понять свой цветотип.

«Осень» — теплый подтон и контрастный тип. «Весна» — теплый подтон и приглушенный тип. «Зима» — холодный подтон и контрастный тип. «Лето» — холодный подтон и приглушенный тип.

Теплые цветотипы

“Весна”

Кадр из фильма "Отыграть назад"

Кожа тонкая, почти прозрачная с теплым персиковым оттенком, нередко с золотисто-коричневыми веснушками. Волосы теплых оттенков блонда и светло-русого: от медовых до соломенных. Глаза от светло-карего, зеленовато-серого до голубого цвета. Ресницы и брови светлые, под цвет волос.

“Осень”

Кожа персикового или красноватого цвета, иногда с веснушками. Такие девушки плохо загорают, однако легкий бронзовый оттенок только сильнее подчеркивает их красоту.

Волосы либо рыжего, либо светло-медного или каштанового оттенка. Глаза самых разных цветов: от светло-голубого до темно-карего.

Холодные цветотипы

Лето

Цветотип лето считается самым частым у славян. Его можно перепутать с весной, однако “летние” девушки более “холодные”. Кожа у этого цветотипа светло-оливкового, светло-серого либо светло-розового оттенка.

Она легко переносит загар и быстро становится бронзовой. Волосы могут быть как светлыми, так и темно-русыми, но обязательно с холодным оттенком. Глаза серые, ореховые, серо-зеленые или серо-синие.

“Зима”