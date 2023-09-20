Как бороться с черными точками на коже

Крошечные чёрные точки, – в основном появляющиеся на носу, – могут сводить с ума. Руки так и чешутся их выдавить! Правда в том, что проблемы это не решит. Они появятся снова и причин тому – масса!

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Мы поговорили с Екатериной Островской, косметологом-эстетистом, исполнительным директором, Co-founder бренда lifecode о причинах появления этого «раздражителя» и о том, что же нам с ними – этими чёрными точками – делать.

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Что такое чёрные точки?

Вечная проблема многих женщин! И я не шучу. Причём их наличие не зависит от возраста. По своей сути чёрные точки — это открытые комедоны, которые возникают при накоплении кожного сала в порах. Наша кожа постоянно выделяет себум, и в норме он смывается во время очищения. Но при недостаточном отшелушивании, слишком активной работе сальных желёз и закупорке протоков себум не выводится на поверхность кожи. А из-за процесса окисления верхняя часть сальной пробки становится чёрной и более заметной – чем портит внешний вид и красоту кожи.

Почему они появляются? Для какого типа кожи характерна такая проблема?

Как правило, чёрные точки сопровождают жирную и проблемную кожу, но могут появиться и при комбинированном типе (преимущественно в Т-зоне).

К основным причинам возникновения чёрных точек я бы отнесла следующие:

Гормоны

Ни для кого не секрет, что во время полового созревания происходит гормональная перестройка организма, и повышается выделение себума. Но нестабильность гормонального фона может произойти и в более зрелом возрасте. Например, в период беременности, менопаузы или во время менструального цикла.

Недостаточное очищение и отсутствие отшелушивания

Забываете снять макияж перед сном или провести этап очищения с утра? Пропуски ежедневных процедур на постоянной основе могут послужить причиной забивания пор и появления чёрных точек. Кстати, про утреннее очищение хочется сказать отдельно. Если вечером мы можем физически ощущать желание смыть всю накопленную грязь с лица, то утренними ритуалами многие пренебрегают. А ведь наша кожа активно работает и выводит через поры шлаки и токсины, пока мы спим.Отшелушивание помогает удалять ороговевшие частички эпидермиса, которые затрудняют выведение себума на поверхность. Помимо этого, регулярное отшелушивание улучшает кровообращение в коже и налаживает клеточное дыхание. Всё это предотвращает закупоривание пор и улучшает общее состояние кожи.

Неправильно подобранный уход

Слишком мягкие средства могут не справляться с поставленной задачей. Средства с агрессивным составом будут пересушивать кожу, которая в свою очередь начнёт активнее выделять себум в качестве защиты. Такая же реакция происходит, если мы не увлажняем кожу. Именно поэтому важно подбирать уход с учётом типа и состояния кожи и не забывать об увлажнении.

Многие дерматологи и косметологи уверены, что на появление чёрных точек влияет питание. Считается, что потребление большого количества быстрых углеводов усиливает работу сальных желёз. Стоит отметить, что доказательств этой взаимосвязи на данный момент мало, но такую закономерность часто отмечают работающие с кожей специалисты. В любом случае избыток сладкого и мучного в рационе пользы не принесет.Можно ли в домашних условиях избавиться от чёрных точек?

Домашний уход — это залог красивой и здоровой кожи. Без него никакие косметологические процедуры не смогут обеспечить длительный эффект. Поэтому не стоит недооценивать средства для домашнего ухода, тем более что сегодня некоторые из них могут составить достойную конкуренцию салонным процедурам.Избавление от чёрных точек в домашних условиях – это история не про мгновенный результат. Возможно, вас сейчас это расстроило. Но грамотно подобранный уход, качественное отшелушивание и использование средств для глубокого очищения пор помогут вам не только избавиться от чёрных точек, но и предотвратить их повторное появление. Например, маска антисептическая оказывает комплексное воздействие: глубоко очищает кожу от скопления себума и загрязнений, мягко отшелушивает ороговевшие клетки, нормализует работу сальных желёз. При регулярном использовании такого средства у вас не только сократится количество чёрных точек, но заметно улучшится общее состояние кожи.Есть ли разница по очищению кожи от чёрных точек у подростков и взрослых людей?По большому счёту нет. Механизм образования чёрных точек не зависит от возраста.

Как особенно ухаживать за кожей в тёплое время года, когда выделяется больше кожного сала, чтобы не появились чёрные точки?

Про очищение и регулярное отшелушивание я уже сказала выше. Не стоит забывать об увлажнении и защите. Для лета подойдут средства с лёгкой текстурой, специально разработанные для жирной и проблемной кожи. Они отлично увлажняют кожу, регулируют выделение себума и не создают ощущения жирной плёнки на поверхности. Что касается защиты, то используйте средства с некомедогенным составов, содержащие в себе антиоксиданты и увлажняющие компоненты.В каких случаях нужно обращаться за помощью к профессиональным косметологам?

В большинстве случаев коррекции домашнего ухода будет достаточно для того, чтобы избавиться от чёрных точек. При условии регулярного использования.