Косметолог дала советы, как правильно ухаживать за жирной кожей

Жирная кожа, которая имеет склонность к появлению воспалений и неровностей, требует особого ухода. О том, как правильно ухаживать за ней, Pravda.Ru рассказала дерматокосметолог Ляйсан Юсупова.

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Так, прежде всего она советует очищать кожу от косметики мицеллярной водой или гидрофильным маслом. По ее словам, остатки макияжа могут забивать и расширять открытые поры жирной кожи и приводить к образованию комедонов и прыщей. После этого необходимо использовать очищающий гель или пенку с салициловой и азелаиновой кислотами, которые помогут отшелушить верхний слой кожи, растворить содержимое пор, комедонов и прыщей, а также уменьшить воспаление.

Кроме того, косметолог советует не пренебрегать увлажняющим тоником, потому что он может быстро выровнять уровень РН и увлажнить кожу после кислотного очищения. Крем для жирной кожи лица лучше использовать на водной основе или гелевой основе. Раз в неделю важно делать кислотные пилинги, заключила Юсупова.