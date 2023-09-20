Названы способы мыть голову реже

"Летом пряди пачкаются быстрее и иногда хочется помыть их чуть ли не дважды в день. Глобально в этом нет ничего плохого, но людям, которые и так страдают излишней жирностью волос, такая история может ухудшить состояние. Трихологи, конечно, не рекомендуют частое мытье, объясняя это смыванием полезного липидного слоя с кожи головы, который в первую очередь несет защитную функцию в нашем организме", - Иван Субота.