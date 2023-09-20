Названы способы мыть голову реже

Стилист, чемпион России по визажу Иван Субота раскрыл россиянам простые способы мыть голову реже. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 20 сентября.
В первую очередь собеседник издания уточнил, что частота очищения волос напрямую зависит от времени года.
"Летом пряди пачкаются быстрее и иногда хочется помыть их чуть ли не дважды в день. Глобально в этом нет ничего плохого, но людям, которые и так страдают излишней жирностью волос, такая история может ухудшить состояние. Трихологи, конечно, не рекомендуют частое мытье, объясняя это смыванием полезного липидного слоя с кожи головы, который в первую очередь несет защитную функцию в нашем организме", - Иван Субота.
Эксперт посоветовал приобрести шампунь с нейтральным pH.
«Обычно это 5.5, то есть это слабокислый уровень, который хорошо и глубоко очищает кожу головы», — подчеркнул Субота.
Помимо этого, специалист обратил внимание обладателей жирных волос на моющие средства с содержанием пиритиона цинка. Он пояснил, что данный продукт обладает себорегулирующим действием, оздоравливает кожу головы и избавляет от перхоти, что впоследствии позволит минимизировать частоту мытья.
Среди прочего, Субота рекомендовал добавлять в уход эфирные масла, а также после очищения локонов споласкивать их холодной водой. Вдобавок он заявил, что сухой шампунь является отличным способом отсрочить мытье головы.
«Очень важный момент, который мало кто учитывает, а это может сильно повлиять на правильную работу сальных желез и кожу головы в целом — мацерация. Явление, которое, как правило, появляется у обладательниц длинных волос, когда они пренебрегают сушкой феном. Мацерированная кожа теряет свои барьерные функции, становится рыхлой. На этом фоне может развиться себорейный дерматит — неприятное хроническое заболевание, с которым вы точно не сможете уменьшить количество дней между процедурой мытья волос», — предупредил стилист.