Мать двоих детей сбросила 89 килограммов и обрела уверенность в себе

Жительница Великобритании похудела на 89 килограммов, благодаря чему стала счастливой и полюбила себя. Об этом сообщает Daily Star.

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30-летняя мать двоих детей Лорен Эванс из английского города Честер, графство Чешир, боролась с лишним весом с детства. На протяжении всей жизни женщина страдала из-за того, что не могла похудеть, и это негативно сказывалось на ее психическом здоровье, и так подточенном нездоровыми отношениями. В 29 лет Эванс достигла своего максимального веса в 152 килограмма. Женщина хотела обрести уверенность в себе и стать лучшей матерью для своих детей, поэтому твердо решила сбросить лишний вес к 30 годам.

Эванс решилась на операцию по уменьшению желудка. Так как врачи государственных медицинских организаций отказали ей в хирургическом вмешательстве из-за проблем с психическим здоровьем, она отправилась в Турцию. Операция прошла успешно, но несмотря на это первые несколько недель после нее женщина мучилась от боли из-за повышенного газообразования и не ела твердую пищу. Однако вскоре работа пищеварительной системы Эванс наладилась, и она начала терять вес.

За 15 месяцев женщине удалось сбросить 89 килограммов. Она продолжает худеть и планирует операцию по удалению обвисшей кожи. Благодаря похудению Эванс стала активнее и очень этому рада.

«Я стала намного счастливее, обрела любовь к себе, которой у меня никогда не было. Я стала более здоровой и подтянутой и теперь могу бегать с детьми по игровым зонам», — рассказывает она.