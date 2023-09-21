5 советов из сети, за которые косметологи хотят убивать

Эти лайфхаки губительны для кожи.

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В сети можно найти любую информацию: как построить дом, сохранить отношения, выбрать фильм на вечер или сделать кожу идеальной. Проблема лишь в том, что большинство этих советов — плоды народного творчества, а косметологи, услышав о таких лайфхаках, теряют дар речи.

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Подсушить прыщ зубной пастой

Этот народный способ — настоящий кошмар косметолога. Паста способна оставить на коже серьезный ожог, а еще вызвать аллергическую реакцию, излишнюю сухость, которую дерма обязательно попытается компенсировать, выделив лишний жир.

Хлоргексидин вместо тоника

Этот радикальный метод использует, например, Кристина Асмус. Да, вещество помогает избавиться от бактерий на коже, но устраняет и «хорошую» флору, которая служит для защиты от неблагоприятной среды. К тому же, такой подход истончает кожу, провоцирует сухость, заставляет ее раньше стареть. Не стоит менять специально разработанный тоник на обеззараживающую жидкость!

Матировать кожу дезодорантом

Этот совет стал популярен не так давно, но от него специалисты по уходу за кожей готовы падать в обморок. Да, антиперсперант создан для того, чтобы предотвращать появление лишней влаги. Но работает он с потовыми железами, а не с жировыми. Если применять средство на лице, очень скоро на коже появятся серьезные воспаления, угри и акне. Да и до химического ожога с шелушениями недалеко.

Самодельные скрабы

Часто в сети можно встретить советы о создании самодельных скрабов для лица из сахара, соли или кофе. Такие средства подойдут для тела, но не в коем случае для нежной кожи лица: кристаллы могут ранить, оставить повреждения, в которые попадут бактерии и начнется воспаление. Для лица лучше использовать энзимные или кислотные пилинги, удаляющие отмершие клеточки без вреда для дермы.

Кокосовое масло для лица