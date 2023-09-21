Этичная косметика: какие бренды считаются cruelty-free
Со всеобщим трендом на экологию многие косметические бренды начинают заботиться об окружающей среде. Кто-то использует баночки из-под ухода повторно, другие же создают целые марки с пометкой cruelty-free.
«Рамблер» разобрался, какие бренды можно считать этичными.
Что такое cruelty-free
Cruelty-free означает, что косметика не тестировалась на животных и при ее изготовлении не использовались животные ингредиенты. Например, при производстве красных теней обычно используется краситель кармин, который добывается из жуков.
Определить такой показатель можно по специальной маркировке: Leaping bunny, Not tested on animals, Beauty without bunnies и Cruelty Free. У некоторых косметических брендов нет такой маркировки, хотя они тоже не тестируют свою продукцию на животных. Вся косметика в Китае тестируется на животных, так как это обязательное условие для продажи.
Какие марки не тестируются на животных
- Weleda. Эта косметическая марка давно использует лекарственные растения в своей косметике. Также при производстве используется энергия солнца, поэтому неудивительно, что такой экологичный бренд не тестируется на животных.
- Natura Siberica. Российский бренд создает косметику, вдохновленную природой. Он производит только этичные уходовые средства. В линейке бренда можно найти шампуни, маски для лица и другие продукты.
- Organic Shop. Эта марка производит не только натуральную, но еще и этичную уходовую косметику. Бренд тоже российский и довольно популярный — ароматы некоторых масок настолько аппетитны, что их буквально хочется съесть.
- Mi&ko. Создательница этого бренда придумала идею натуральной и органичной косметики еще во время беременности, когда хотела использовать средства без дополнительных примесей. Косметика не только не тестируется на животных, но еще и поддерживает проекты по сохранению редких видов зверей.
- Bisou. Натуральный и бюджетный бренд использует для своих средств уникальные ингредиенты: например голубой ретинол, добывающийся из глаукофитовой водоросли. Bisou также не тестируется на животных.