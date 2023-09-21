$96.08-0.54102.36-1.01

Этичная косметика: какие бренды считаются cruelty-free

Со всеобщим трендом на экологию многие косметические бренды начинают заботиться об окружающей среде. Кто-то использует баночки из-под ухода повторно, другие же создают целые марки с пометкой cruelty-free.

Этичная косметика: какие бренды считаются cruelty-free
© Unsplash

«Рамблер» разобрался, какие бренды можно считать этичными.

Что такое cruelty-free

Cruelty-free означает, что косметика не тестировалась на животных и при ее изготовлении не использовались животные ингредиенты. Например, при производстве красных теней обычно используется краситель кармин, который добывается из жуков.

Определить такой показатель можно по специальной маркировке: Leaping bunny, Not tested on animals, Beauty without bunnies и Cruelty Free. У некоторых косметических брендов нет такой маркировки, хотя они тоже не тестируют свою продукцию на животных. Вся косметика в Китае тестируется на животных, так как это обязательное условие для продажи.

Чек-лист утреннего ухода за кожей

Какие марки не тестируются на животных

  1. Weleda. Эта косметическая марка давно использует лекарственные растения в своей косметике. Также при производстве используется энергия солнца, поэтому неудивительно, что такой экологичный бренд не тестируется на животных.
  2. Natura Siberica. Российский бренд создает косметику, вдохновленную природой. Он производит только этичные уходовые средства. В линейке бренда можно найти шампуни, маски для лица и другие продукты.
  3. Organic Shop. Эта марка производит не только натуральную, но еще и этичную уходовую косметику. Бренд тоже российский и довольно популярный — ароматы некоторых масок настолько аппетитны, что их буквально хочется съесть.
  4. Mi&ko. Создательница этого бренда придумала идею натуральной и органичной косметики еще во время беременности, когда хотела использовать средства без дополнительных примесей. Косметика не только не тестируется на животных, но еще и поддерживает проекты по сохранению редких видов зверей.
  5. Bisou. Натуральный и бюджетный бренд использует для своих средств уникальные ингредиенты: например голубой ретинол, добывающийся из глаукофитовой водоросли. Bisou также не тестируется на животных.
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости