Врач перечислила ошибки в уходе, которые ускоряют старение кожи

Дерматолог Идрис перечислила ошибки в уходе, которые ускоряют старение кожи
Американский дерматолог Шерин Идрис в TikTok раскрыла ошибки в уходе за лицом, которые ускоряют старение кожи.
Прежде всего Идрис напомнила о важности SPF-крема. Многие люди игнорируют этот этап ухода, из-за чего кожа начинает быстрее стареть. Врач также добавила, что важно носить одежду, защищающую от ультрафиолетовых лучей и не забывать про специальные аксессуары.
Еще одна ошибка в уходе – нерегулярность. Идрис провела аналогию:
"Если вы не чистите зубы каждый день, то не следует ждать, что они будут здоровыми. То же самое касается и вашего ухода за кожей".
Эксперт также добавила, что в ежедневном уходе должна присутствовать косметика с активными ингредиентами в составе. Например, ретинол, который борется с морщинами, или витамин C, придающий лицу сияние.
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