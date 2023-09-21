3 неочевидные причины, почему у вас появились круги под глазами
Мы тратим долгие минуты на то, чтобы замаскировать круги, которые предательски портят внешний вид и выдают все несовершенства нашего образа жизни. Тем не менее не только стресс и недосып могут быть причиной потемнения нежной кожи вокруг глаз. Мы посоветовались со специалистом, который и рассказал нам о неочевидных причинах появления темных кругов.
Тонкая кожа
Иногда даже в том случае, если вы тщательно следите за питанием и не пропускаете тренировки, а вашему сну можно только позавидовать, темные круги все равно настигают. В чем причина? Одна из самых небанальных причин — слишком тонкая кожа. Вы можете даже не подозревать об этом и пытаться вместе с косметологом стереть с лица эти круги с помощью процедур, которые не дадут никакого эффекта. Вместо агрессивной терапии стоит задуматься над тем, чтобы уплотнить кожу и забыть о том, чтобы агрессивно оттирать косметику в этой области.
Вы плохо снимаете макияж
Все просто — вы можете либо слишком активно очищать зону вокруг глаз, как мы говорили ранее, а можете использовать средства, которые просто не предназначены для такой чувствительной зоны. Кожа может очень быстро истончиться и круги не заставят себя ждать. Попросите своего косметолога подсказать вам средство для очищения именно этой области лица, возможно, вам понадобится крем или эмульсия с высоким содержанием витамина С.
Вы курите или находитесь в компании курильщиков
Стоит ли говорить, какой вред никотин оказывает на нашу кожу и организм в целом? Как мы уже выяснили, кожа вокруг глаз — самая тонкая и все изменения в организме чаще всего отражаются именно в этой области. При постоянном попадании никотина в кровь она густеет и происходит серьезный застой в сосудах. Помимо самих кругов может появиться еще и неприятная сеточка из сосудов под глазами — нужно ли вам это?