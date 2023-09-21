3 неочевидные причины, почему у вас появились круги под глазами

Мы тратим долгие минуты на то, чтобы замаскировать круги, которые предательски портят внешний вид и выдают все несовершенства нашего образа жизни. Тем не менее не только стресс и недосып могут быть причиной потемнения нежной кожи вокруг глаз. Мы посоветовались со специалистом, который и рассказал нам о неочевидных причинах появления темных кругов.

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Тонкая кожа

Иногда даже в том случае, если вы тщательно следите за питанием и не пропускаете тренировки, а вашему сну можно только позавидовать, темные круги все равно настигают. В чем причина? Одна из самых небанальных причин — слишком тонкая кожа. Вы можете даже не подозревать об этом и пытаться вместе с косметологом стереть с лица эти круги с помощью процедур, которые не дадут никакого эффекта. Вместо агрессивной терапии стоит задуматься над тем, чтобы уплотнить кожу и забыть о том, чтобы агрессивно оттирать косметику в этой области.

Вы плохо снимаете макияж

Все просто — вы можете либо слишком активно очищать зону вокруг глаз, как мы говорили ранее, а можете использовать средства, которые просто не предназначены для такой чувствительной зоны. Кожа может очень быстро истончиться и круги не заставят себя ждать. Попросите своего косметолога подсказать вам средство для очищения именно этой области лица, возможно, вам понадобится крем или эмульсия с высоким содержанием витамина С.

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