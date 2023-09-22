Какое масло лучше для роста волос и борьбы с перхотью

Их можно использовать как маску, обёртывание или несмываемый уход.

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Натуральные масла имеют сложный химический состав, поэтому они очень эффективны и выполняют такие важные функции, как питание, увлажнение и восстановление. Их структура позволяет обволакивать каждый волосок. Так создаётся защитная плёнка. Как итог – удерживается влага, а локоны блестят. Но на этом их польза не заканчивается.

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Польза масел для волос

Каждый волосок имеет естественную защитную плёнку, но от агрессивного воздействия окружающей среды она портится. Например, от фена, жары, холода. В результате состояние локонов оставляет желать лучшего. На помощь приходят натуральные масла, они создают защитный барьер. Это помогает предотвратить дальнейшие повреждения.

Масла способны придать блеск тусклым прядям. Также являются важнейшим ингредиентом, питающим и удерживающим влагу. Особенно при нанесении на влажные локоны. Некоторые средства можно использовать для стимуляции роста и уменьшения выпадения волос.

Продукт имеет богатый химический состав, куда входит большое количество витаминов, кислот, антиоксидантов. За счёт этого вещества питают не только сам волос, но и кожу головы.

Косметические масла обладает и такими свойствами, как:

восстановление повреждённых структур;

смягчение сухих волос и кончиков;

реконструкция липидного слоя;

укрепление и защита;

предотвращение сечения кончиков.

Многие производители косметических средств включают в состав бальзамов, сывороток, масок, шампуней, несмываемых уходов натуральные масла.

Какие масла выбирать

Перед тем как отправиться в аптеку или магазин за маслом, необходимо определить цель использования. От этого будет зависеть ваш выбор.

Для роста волос

Розмариновое масло улучшает кровообращение и стимулирует волосяные фолликулы. Оно почти не уступает широко используемому в этих целях лекарственному средству – 2% миноксидилу.

С этой же проблемой позволяет справиться масло лаванды. Оно не только придаёт живой блеск, но и стимулирует рост новых волос. Об этом говорят исследования учёных, которые пришли к выводу, что использование этого средства значительно увеличивает количество и глубину волосяных фолликулов, утолщает дермальный слой.

Касторовое масло – самое популярное для роста волос. В его состав входит редкая рицинолевая кислоты, которая укрепляет волосяные фолликулы. Также средство состоит из пальмитиновой кислоты. Она предотвращает выпадение волос.

Для сухих и повреждённых волос

Аргановое масло богато линолевой и олеиновой кислотами, а также витамином Е. Эти вещества защищают стержень волоса от повреждений, уменьшая его ломкость. Также придаёт локонам безупречный блеск, делая их здоровыми и живыми.

Несмотря на лёгкую текстуру, хорошо напитывает пряди масло авокадо. Его можно использовать как несмываемый уход. Прекрасно увлажняет сухие волосы.

Стоит обратить внимание и на миндальное масло. Оно богато полиненасыщенными жирными кислотами Омега 3, витаминами и антиоксидантами. Защищает, питает и придаёт блеск. Заметно улучшает внешний вид волос.

Масло рисовых отрубей способствует укреплению прядей, повышает их качество. Придаёт красивый блеск волосам без сального эффекта.

Против перхоти

Масло жожоба прекрасно увлажняет, помогает сбалансировать выработку кожного сала и стимулирует кожу головы. Кроме того обладает противогрибковыми свойствами, что очень важно для борьбы с перхотью.

Масло виноградной косточки оказывает увлажняющий и антибактериальный эффект. Оно состоит на 80% из линолевой кислоты. Помогает не только бороться с перхотью и сухостью, но и выполняет заживляющую, восстанавливающую и защитную функцию.

Эффективных в борьбе с перхотью и сухостью кожи головы является репейное масло. В его состав входят: витамины А, В, С и Е, медь, хром, жирные кислоты, дубильные вещества. Также в средстве много инулина, который поддерживает здоровье волосяной луковицы.

Избавиться от ощущения стянутости, снять раздражение и убрать шелушение поможет льняное масло. Оно питает волосы насыщенной альфа-линолиевой кислотой, витаминами и микроэлементами. При этом не оставляет сальный эффект.

Для вьющихся волос

Вьющиеся волосы часто нуждаются в увлажнении больше, чем прямые. Потому что масла, вырабатываемые кожей головы с закрученными локонами, с трудом доходят до кончиков волос.

Кокосовое масло известно своей способностью глубоко проникать в стержень волоса, удерживать влагу и предотвращать повреждения при укладке. Важно отметить, что кокос очень чувствителен к температуре, поэтому перед нанесением на волосы его следует разогреть в руках.

Оливковое масло смягчает волосы и придаёт им блеск за счёт высокого содержания олеиновой кислоты в своём составе. Рекомендуется наносить его подальше от кожи головы во избежание размножения грибков.

Как правильно пользоваться маслами

Маска

Можно наносить масло на сухие волосы отдельно на каждую прядь, уделяя особое внимание кончикам. Аккуратно расчешите пряди и дайте впитаться маслу в течение 20 минут. После чего перейдите к мытью волос шампунем.

Обёртывание

Рекомендует наносить масло на сухие волосы перед сном (с акцентом на кончики). Во избежание попадания масла на постельное бельё, оберните волосы шёлковым платком. Утром промойте шампунем и ополосните как обычно.

После шампуня

Для проведения процедуры с использованием горячего масла слегка подогрейте его. Для этого опустите ёмкость в тепло, чтобы оно нагрелось. Нанесите средство на влажные или мокрые волосы после мытья шампунем. Накройте волосы шапочкой для душа или полотенцем. Так вы сохраните тепло и обеспечите глубокое проникновение масла. Затем промойте и обработайте волосы как обычно.

Несмываемый уход

Если вы делаете укладку с использованием стайлера (например, крема или геля для завивки), то лучше нанести масло на влажные волосы прямо перед его добавлением. Так завиток получится более чётким.

Также масло может стать отличным средством для завершения укладки. Для уплотнения и придания блеска нанесите его после того, как волосы высушены и уложены. Для этого возьмите небольшое количество масла на ладони, разотрите их и слегка проведите руками по прядям. Это позволит равномерно распределить продукт.

Как часто делать?

Если вы используете масло в качестве несмываемого ухода, то его можно применять ежедневно. Однако в виде масок достаточно будет делать один раз в неделю. В некоторых случаях ещё реже. Особенно это касается обладательниц жирных волос.

Также не рекомендуется использовать масло при укладке утюжком, выпрямителем или плойкой. Почему? Оно будет гореть. Лучше сделать это после. Правило не касается использования фена. Масло способно защитить волос от горячего воздуха.

Как хранить масло?