С корабля на бал: как сделать макияж с помощью нескольких средств

Неожиданное свидание или спонтанная встреча с подругами, внеплановое совещание с важными клиентами или желание отправиться на шопинг после спортзала — в жизни каждой из нас случались ситуации, когда свежий макияж был просто необходим «здесь и сейчас». Но, что делать, если в косметичке совсем не витрина магазина, а всего-лишь пара средств? Рассказываем, как сделать быстрый, но при этом эффектный макияж всего из нескольких косметических атрибутов.

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Первый шаг — выбор тона

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«Для удачного макияжа важно нанести тональную основу так, чтобы подчеркнуть естественные гладкость и сияние кожи, а также создать впечатление отдохнувшего лица, — рассказывает звездный визажист и создатель бренда MishLav Екатерина Медведева. — Для этого наберите на кисть немного тональной основы и распределите ее точечными движениями, уделяя особое внимание Т-зоне и зоне под глазами. А, если у вас под рукой в нужный момент не оказалось подходящей кисти, то нанести тон можно пальцами: похлопывающими движениями „вбить“ основу в кожу. Главное — не переборщить с количеством тона в попытках „скрыть“ несовершенства кожи: плотный слой, наоборот, только выделит их».

Карандаш для бровей

С ламинированием или натуральным ростом, широкие или узкие, домиком или прямые: сегодня не существует определенного стандарта формы бровей, ведь в тренде индивидуальность. Однако, нельзя отрицать тот факт, что оформление бровей — это всегда важный момент в макияже, от которого во многом зависит образ девушки. Именно поэтому карандаш или помадка частые «гости» во многих женских косметичках.

«Но такие атрибуты предназначены не только для создания идеальных линий, но и для расстановки акцентов, — подчеркивает Екатерина Медведева. — Например, с помощью карандаша для бровей в бежевом или светло-коричневом оттенке, можно сделать контуринг губ. А помадку для бровей использовать в качестве подводки: сделать острые стрелки или растушевать ее и создать антуражный смоки айс».

Тушь для ресниц

Если не накрасить ресницы, взгляд будет несколько «пустым». Вот вам пару лайфхаков правильного нанесения туши. Помните, что объем ресницам придает не чрезмерное покрытие кончиков, а тщательное прокрашивание у самых корней. Сделать это очень легко: одним пальцем приподнимите верхнее веко, прикоснитесь к месту складочки, поднесите кисточку прямо под ресницы и распределите тушь.

Если у вас очень длинные или пушистые ресницы, начните с внутреннего уголка глаз, а затем перейдите к внешнему, используя только край щеточки. Закончите в середине, слегка прикоснувшись щеточкой к корням ресниц.

Что касается нижних ресниц, то есть два способа их накрасить: либо несколько раз провести по ним кисточкой, либо вращать кисточку книзу.

Помада для губ

Гвинет Пэлтроу и Кристина Агилера, Шарлиз Терон и Элизабэт Тейлор — эти и многие другие женщины с «мировыми» именами не раз говорили о важности наличия помады в женской косметичке. Для одних яркие губы — это уверенность в себе, для других — повод выйти в свет: ясно одно, что помада — это настоящее «оружие красоты», которое позволяет женщинам выглядеть эффектно в любой ситуации. Более того, помимо губ кремовые текстуры можно использовать еще на двух зонах: щеки и верхнее веко.